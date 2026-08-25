Караулил несколько дней и унес через реку: в Новокузнецке нашли похитителя пятилетнего мальчика

В Новокузнецке полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в похищении пятилетнего мальчика. Ребенка нашли живым и невредимым в соседнем районе, в трех километрах от дома, спустя несколько часов после исчезновения. Подробности преступления публикует Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, а факт задержания подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

В Новокузнецке полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в похищении пятилетнего мальчика. Ребенка нашли живым и невредимым в соседнем районе, в трех километрах от дома, спустя несколько часов после исчезновения. Подробности преступления раскрыл Telegram-канал Mash, а факт задержания подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

Мать мальчика обратилась в полицию, когда сын не вернулся с прогулки. На поиски вышли более 50 человек — сотрудники МВД, МЧС, волонтеры и местные жители. Камеры наружного наблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который нес ребенка на руках. Ориентировку передали всем нарядам, и подозреваемого быстро установили. При задержании он находился в состоянии алкогольного опьянения, был в одних трусах.

По данным следствия, мужчина, ранее судимый, несколько дней караулил ребенка возле его дома. В день похищения он предложил мальчику помощь, когда у того сломался самокат, однако вместо того чтобы отвести его домой, унес на руках через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены склады, цеха и гаражи. В своем жилище он купил ребенку мороженое, уложил спать, а утром напоил чаем с бутербродами и включил мультфильмы.

Ребенок передан родителям. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители выясняют мотивы похищения, рассматривая в том числе версию о возможных психических отклонениях у подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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