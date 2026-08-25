Обычная привычка избавиться от прыща за несколько секунд может обернуться не только новым воспалением и шрамом. Особенно осторожными стоит быть с болезненными образованиями на носу и вокруг рта — в этой зоне находится так называемый «опасный треугольник» лица, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Минздрава МО Марина Русак.

В редких случаях бактериальная инфекция действительно может распространяться по венозным сосудам в глубокие структуры и приводить к серьезным осложнениям. По словам специалиста, область от переносицы до уголков рта имеет особенности кровоснабжения: ее вены связаны с более глубокими венозными структурами, в том числе с кавернозным синусом у основания мозга. Однако врач призвала не впадать в панику: далеко не каждое выдавливание прыща приводит к опасным последствиям.

«Пугаться, что любое выдавливание обязательно приводит к инфекции мозга, неправильно. Такое осложнение встречается очень редко», — объяснила Русак.

Куда более распространенные последствия попыток самостоятельно избавиться от воспаления — усиление покраснения, появление рубцов, пигментации и образование абсцесса.

Какие прыщи лучше не трогать

По словам дерматолога, особенно опасно самостоятельно вскрывать глубокие болезненные образования: фурункулы, карбункулы, абсцессы и крупные гнойные воспаления. Если кожа вокруг прыща становится горячей, появляется сильный отек, а покраснение постепенно расширяется, давление на воспаление может только ухудшить ситуацию и помочь инфекции распространиться. Также врач не рекомендует трогать образования возле глаз, на носу и внутри носовых ходов.

«Не нужно прокалывать воспаление иглой, давить ногтями или пытаться самостоятельно „достать корень“. Такие действия повреждают кожный барьер и повышают вероятность бактериального инфицирования, рубцевания и усиления воспаления», — подчеркнула специалист.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Наталья Надточая ]

Что сделать вместо выдавливания

При небольших поверхностных воспалениях лучше не травмировать кожу и дать ей восстановиться самостоятельно. Можно использовать теплый, но не горячий компресс на 10–15 минут несколько раз в день. Если прыщ вскрылся сам, важно аккуратно очистить кожу и не продолжать выдавливание, даже если кажется, что внутри осталось содержимое. Главное правило — чем меньше механического воздействия на воспаление, тем ниже риск получить осложнения и следы на коже.

Когда после прыща пора к врачу

Обратиться за медицинской помощью стоит, если после попытки выдавливания состояние начинает ухудшаться. Среди тревожных признаков — увеличивающийся отек и покраснение, усиливающаяся боль, ощущение жара в коже, большое количество гноя, повышение температуры, озноб и выраженная слабость. Особенно опасны симптомы, связанные с областью глаз и нервной системой: необычная сильная головная боль, боль за глазом, отек век, двоение в глазах, ухудшение зрения, нарушение движений глаз, сонливость или спутанность сознания.

Врач-терапевт Андрей Соловьев предупредил, что пупок может стать рассадником инфекции — из-за скопления пота, кожного сала и отмерших клеток там размножаются микроорганизмы, что приводит к омфалиту с покраснением, зудом и неприятным запахом.