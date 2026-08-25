«Не бойтесь убивающих тело»: что сказал архимандрит Варлаам перед казнью и почему его подвиг вспоминают 25 августа

По его словам, в 1918 году Белогорский Свято-Николаевский монастырь, называемый Уральским Афоном, стал одной из главных мишеней антицерковного террора. Летом большевики арестовали настоятеля архимандрита Варлаама и убили его, бросив тело в Каму. В октябре во время всенощного бдения были схвачены около 170 монахов и послушников, многих расстреляли на глазах у местных жителей.

Иванов отметил, что очевидцы вспоминали: хоронить убитых запрещалось, а попытки приблизиться или выразить протест могли стоить жизни. Перед казнью архимандрит Варлаам обратился к плачущим односельчанам со словами Спасителя: «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить». Он и его братия, по словам Иванова, приняли смерть как исповедники, сохранившие верность Христу.

В 1998 году архимандрит Варлаам и еще 26 насельников были прославлены как местночтимые святые Пермской епархии, а в 2000 году Архиерейский Собор причислил их к лику святых новомучеников для общецерковного почитания. Иванов подчеркнул, что обитель, построенная по обету, стала местом не только молитвы, но и мученичества, показав, что истинная вера сильнее земной власти.

По словам зампреда ВРНС, подвиг новомучеников значим и сегодня: современные искушения незаметно уводят от Бога, а пример белогорских страдальцев напоминает, что смерть за веру — это не поражение, а победа, ведущая в жизнь вечную. Он призвал молиться им об укреплении в вере и мужестве.