Жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме с забытыми банковскими картами

Так, аферисты оставляют карты в банкоматах и ждут, пока жители найдут их и попытаются вернуть владельцу. В этот момент к банкомату подходит предполагаемый владелец со свидетелями. Он утверждает, что с его счета пропали деньги, и начинает требовать компенсацию.

Жителей призвали соблюдать ряд рекомендаций. При использовании банкомата следует убедиться в том, что предыдущий клиент ушел. Не нужно нажимать на кнопки на экране и пытаться завершить операцию за другого человека.

Если в банкомате оставлена карта, нельзя ее вытаскивать. Лучше позвонить в соответствующий банк, рассказать оператору о находке и следовать его инструкциям. Ни в коем случае нельзя называть данные своей карты, а также СМС-коды, пароли и ПИН-коды.

Обнаруженную карту нельзя никому передавать, даже если человек утверждает, что является ее владельцем. Если на место пришел «владелец» со свидетелями, предложите ему позвонить в банк или дождаться полиции. Законный владелец может заблокировать карту через приложение или службу поддержки банка. В случае угроз нужно вызвать полицию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обеспечении безопасности жителей региона.