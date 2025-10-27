Мусор и отсутствие домов: что происходит во Владивостоке на стройках мужа экс-чиновницы?

По информации издания, на территории планировалось строительство домов. В сентябре 2024 года возник конфликт интересов, связанный с главой управления градостроительства администрации Владивостока Верой Вялковой. Согласно публикациям в СМИ, чиновница родила ребенка от застройщика Максима Голикова. При этом возглавляемое ею ведомство дважды выдавало разрешения на строительство компаниям, связанным с отцом ее ребенка и его деловыми партнерами. Чиновницу отстранили от занимаемой должности. Предположительно, она покинула территорию РФ.

«Поначалу речь шла о возвращении долгов по аренде, то теперь власти переходят к более серьезным шагам — пытаются вернуть землю, которую когда-то передали компании-резиденту Свободного порта Владивосток. Все потому, что, по мнению властей, ею вовсе не пользуются. Именно к такому заключению пришло Минимущества Приморского края в отношении участка на улице Русской», — сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, компания получила землю для жилищного строительства в 2020 году со статусом резидента Свободного порта Владивосток на исключительно выгодных условиях — ежегодный платеж составлял всего 129,9 тыс. руб. (менее 11 тыс. руб. в месяц). Но, как установил арбитражный суд, даже при таких льготных тарифах совместное предприятие предпринимателя и его партнера постоянно задерживало платежи и вносило их неполностью. При этом, как показали две проведенные проверки, земельный участок вообще не использовался по назначению.

