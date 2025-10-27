Риск обрушения шестиметровой стены земляного сооружения существует в Суксунском округе

По информации издания, предприниматель привез грунт для выравнивания площадки. Он разместил его вдоль одной из сторон участка. Для удержания тонны грунта возвели стену из бетонных блоков. Стена не выдержала нагрузку и начала наклоняться. Рядом находится участок семьи Сабуровых, которые переживают из-за возможного риска обрушения.

По данным издания, предпринимателю поручили до 30 ноября устранить нарушение требования земельного законодательства. Выездное обследование администрации Суксунского округа подтвердило, что на данный момент ситуация не изменилась.

По информации издания, при использовании земельных участков зафиксированы нарушения в области защиты собственности, экологических и строительных норм, что потенциально угрожает охраняемым законом ценностям и законным интересам населения.

«По данным администрации Суксуна, в случае невыполнения предписания администрация намерена обратиться в суд с иском о понуждении собственника участков с кадастровыми номерами 59:35:0010202:226 и 59:35:0010202:227 к демонтажу земляного сооружения», — указано в материале Properm.ru.

По данным издания, год назад в рамках выездного обследования администрация подтвердила соответствие целевого использования территорий под торговые точки. Однако тогда же были зафиксированы первые нарушения: работы велись без официальных разрешений на строительство и земляные работы.

Редакция Properm.ru с просьбой детально разобраться в ситуации направила запрос в прокуратуру.

