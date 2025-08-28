Мужчина подкинул в подъезд многоэтажки в Электростали тараканов

В подмосковной Электростали произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс среди местных жителей. Как сообщается в городском паблике, очевидцы задержали в подъезде многоквартирного дома неизвестного мужчину, который занимался выпусканием тараканов и клопов из медицинских банок, предназначенных для анализов, сообщил REGIONS.

По словам жильцов, вскоре после этого происшествия в подъездах здания появились рекламные объявления от фирмы, предлагающей услуги по дезинсекции. Пользователи высказывают предположение, что действия неизвестного были частью мошеннической схемы: сначала в доме искусственно создается проблема с насекомыми, а затем жильцам навязываются дорогостоящие услуги по обработке помещений.

Юрист Анна Новикова дала правовую оценку произошедшему. По ее словам, в случае повторения подобных ситуаций электростальцам следует немедленно звонить по экстренному телефону 112, а также попытаться задержать нарушителя до прибытия сотрудников полиции.

«Тут явное нарушение вашего права на комфортное проживание. Можно также обратиться в Роспотребнадзор и в МЧС с жалобой на нарушение санитарно-эпидемиологических правил со стороны предпринимателей, если их умысел будет доказан. Для этого нужны свидетельские показания. Кроме того, суд примет иск о возмещении ущерба, причиненного из-за проникновения тараканов в вашу квартиру», — прокомментировала Новикова.

