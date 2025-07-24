В Германии предложили использовать для войны «киборгов-тараканов» в качестве шпионов

Немецкая компания Swarm Biotactics предложила военным использовать свою разработку тараканов-шпионов, которые в состоянии собирать разведывательную информацию. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представители фирмы предложили собственную разработку в виде «киборгов-тараканов». Каждый из них снабжен специальным ранцем, в котором находится оборудование, собирающее информацию в режиме реального времени.

«Тараканы-шпионы и роботы с искусственным интеллектом: Германия строит планы будущего ведения войны», — указали журналисты.

По имеющимся данным, немецкое правительство всерьез задумалось над тем, чтобы учитывать стартап-технологии, а также искусственный интеллект, при планировании своей оборонной программы.

Ранее немецкая пресса заявила, что Украине придется ждать поставок зенитных ракетных комплексов Patriot как минимум до конца года. Первая система прибудет не раньше чем через восемь месяцев, а передача остальных займет еще больше времени. Всего украинские союзники готовы поставить Киеву не более пяти таких комплексов.