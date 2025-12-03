Мужья морально не пострадали: офисный эксперимент россиянок обошелся более чем в 10 тыс. руб.

В Кемерово открыли новый ресторан, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Сотрудницы редакции решили провести офисный эксперимент — во время обеденного перерыва посетить один из самых дорогих и одновременно новых ресторанов города. С иронией они отметили, что тратили деньги мужей. Однако успокоили — супруги морально не пострадали.

По информации издания, в Кемерово открылся ресторан Аркадия Новикова, чьи заведения принимают гостей в Абу-Даби, Дубае, Лондоне, Майами и Беверли-Хиллс. Три сотрудницы редакции пришли в обеденное время, когда столики пустовали. Официант рассказал, что насладиться блюдами в пятницу сложно — необходимо заранее бронировать столик. Первое, на что журналисты обратили внимание, — открытая кухня.

«Сибас с кабачком на углях — "вкусно, но у мамы лучше", как заявила коллега. Рыба подкачала, а вот овощи ничего. Пицца — экзотика на любителя, груша в начинке вызывает вопросы. Свиные ребрышки — прекрасные, сочные, но вполне повторяемые дома. Гребешки — странные, но эстетам понравится. А вот десерт "Павлова" внезапно заставил нас замолчать. Это блюдо уже само по себе редкость, да ещё и выглядит роскошно», — рассказала корреспондент Сибдепо.

Сотрудницы редакции высказали мнение, что в меню предложено много экзотических блюд. Все время возле столика находились официанты, которые внимательно наблюдали за гостями. Девушки признались, что чувствовали себя неловко. Однако когда одна из коллег задела штору и в районе карниза, раздался нетипичный звук, официанты вели себя спокойно. Офисный эксперимент обошелся более чем в 10 тыс. руб.

«Мы сделали вывод: система выдерживает даже самых неловких посетительниц, но со скрипом», — поделилась мнением корреспондент Сибдепо.

