На Алтае работника общепита осудили на 20 лет за попытку отравить мобилизованных РФ

Второй Восточный окружной военный суд признал виновным жителя Алтая в попытке отравить военнослужащих России и назначил гражданину 1981 года рождения лишение свободы сроком на 20 лет строгого режима, сообщила газета «Змеиногорский вестник».

В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону проинформировали, что сотрудники ведомства занимались сбором доказательств вины гражданина. Суд учел собранные данные и анализы проведенных экспертиз. Работника общепита обвинили в покушении на государственную измену и на террористический акт. Суд также назначил отбытие первых четырех лет наказания в тюрьме.

В ходе расследования было установлено, что житель Алтайского края в соцсетях познакомился с представителем украинских спецслужб, который дал распоряжение отравить военнослужащих РФ из числа мобилизованного контингента региона. Мужчина признался, что выступал против выбранного политического пути своей страны, поэтому согласился на преступление. Будучи работником общепита, он воспользовался служебным положением.

«Согласно результатам проведенных экспертиз, отравляющее вещество при попадании в организм могло вызвать острое отравление человека с возможным летальным исходом», — указано в материале газеты «Змеиногорский вестник».

Согласно договоренностям с куратором, факт отравления житель региона снимал на видео.

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