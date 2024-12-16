Бывший директор по качеству Луховицкого авиазавода сел на 9 лет за госизмену

Московский областной суд вынес приговор в отношении Михаила Баранова, экс-директора по качеству Луховицкого авиационного завода. Ему дали девять лет лишения свободы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Баранова обвинили в том, что он во время нахождения на посту директора по качеству Луховицкого авиазавода имени Воронина руководил преступной группировкой. Данная группа совершала хищения запасных частей к самолетам МиГ. В дальнейшем все украденное передавалось представителю предприятия из Одессы. Ему же была отдана информация о чертежах боевой авиатехники. Тем самым Баранов помогал украинской армии ремонтировать свою технику.

Все это квалифицировали как государственную измену. Сам обвиняемый не только полностью признал вину, но и заключил соглашение со следствием. За счет этого его дело рассматривалось в особом порядке. В итоге злоумышленнику дали всего девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Вместе с Барановым осудили семерых его подельников. Им дали от года до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об аресте двух жителей Москвы. Их обвинили в госизмене, после чего поместили в СИЗО. Все материалы дел в их отношении являются засекреченными.