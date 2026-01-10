На борту самолета Москва — Ереван во время полета начался пожар

На рейсе Москва — Ереван авиакомпании FlyOne Armenia в полете произошел пожар, сообщил Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации канала, на борту находилась ручная кладь, которая загорелась. Инцидент произошел на подлете к Еревану. В сумке находились личные вещи. Предположительно, мог воспламениться пауэрбанк. Официальная причина инцидента на данный момент не озвучена.

Пассажиры снимали происходящее на видео: возле сумки собрались бортпроводники. Они работали с неизменным выражением лица, действовали слаженно и быстро. Очевидцы также сообщили, что бортпроводники сработали четко. Они воспользовались тремя огнетушителями.

По данным канала, происшествие не стало поводом для смены первоначального курса. Никто из пассажиров не пострадал. Самолет благополучно сел в столице Армении.

