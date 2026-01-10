После 14 часов ожидания в аэропорту Шереметьево пассажиры спят на полу в терминалах

Пассажирка, ждущая рейс авиакомпании Southwind, рассказала о ситуации в аэропорту Шереметьево: люди спят на полу в терминалах, сообщили «Известия».

По информации издания, сложные погодные условия стали причиной массовых задержек рейсов, а в некоторых случаях и их отмен. Пассажирка рассказала, что в субботу, 10 января, многие пассажиры вынуждены находиться в здании аэропорта. Многочасовое ожидание забирает силы: люди используют свои вещи для того, что обустроить спальное место на полу. Туристические коврики, одежда и личные вещи превращаются в простыни и одеяла.

По данным издания, некоторые пассажиры находятся в аэропорту около 14 часов. На информационном табло появляются сообщения о временном прекращении приема рейсов и многочисленные отмены рейсов. Однако пассажиры игнорируют информацию и продолжают скапливаться в аэропорту. Они надеются улететь в ближайшее время или получить любую информацию.

Представители пресс-службы аэропорта Шереметьево объявили о временном прекращении приема прибывающих рейсов. Ограничение, связанное со сложными метеоусловиями, действовало до 08:00 по московскому времени. В заявлении было указано, что причиной стало продолжительное интенсивное выпадение снега в Москве, которое побило суточный рекорд по количеству осадков.

