На фоне атак БПЛА россиянам массово присылают рекламу персональных бункеров

По информации издания, жителям региона часто присылают различную рекламу. Россиянам предлагают купить рации. Они помогут общаться с близкими в периоды, когда в целях безопасности в регионе отключают мобильный интернет и связь. Кроме того, горожанам советует приобретать «тревожные» чемоданчики. В последнее время россиянам стали рассказывать о преимуществах персональных бункеров — высоком социальном статусе и безопасности.

По данным издания, в рекламе не указана цена бункера. Потенциальным клиентам предлагают обращаться в личные сообщения. Стоимость зависит от ряда факторов: вентиляции, количества людей, места установки и времени пребывания в бункере. Выбирать можно и внутреннюю отделку. В сообщениях указано, что жители Израиля и Германии давно практикуют обзаводиться бункерами.

«Ежегодно в одних только Соединенных Штатах возводятся тысячи подобных объектов. Примечательно, что, несмотря на формальное прекращение эпохи холодной войны, спрос на подобные укрытия неуклонно растет», — Mkset опубликовал цитату рекламы.

По информации издания, жители региона получают и другую таргетированную рекламу. Так, за 380 тыс. руб. им предложено купить цистерну. Обычно она выполняет функцию по хранению воды. Однако может быть использована как личный бункер.

Ранее сообщалось, что в Самарской области ночью 18 ноября объявили опасность атаки БПЛА.