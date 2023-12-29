На глазах ребенка погибли мать, брат и сестра: выяснена причина пожара под Волгоградом

В пятницу, 29 декабря, под Волгоградом горел жилой частный дом, сообщает novostivolgograda.ru . Есть погибшие. Одного ребенка удалось спасти. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

Региональное ГУ МЧС сообщает, что погибшей женщине было 34 года, а детям - шесть лет и один годик. Пожарным понадобился практически час для того, чтобы ликвидировать возгорание. Пламя охватило всю территорию здания.

Следователи возбудили уголовное дело по причине смерти по неосторожности. Специалисты установили причину пожара - неполадка в работе электропроводки. В семье также есть отец и старший ребенок. Они не находились дома на момент пожара.

На данный момент проводится расследование: собирают материалы для экспертизы и опрашивают свидетелей. Состояние выжившего ребенка по-прежнему оценивается как тяжелое.

Накануне новогодних праздников россиян призывают быть осторожными при использовании гирлянд. Они часто приводят к пожарам. В частности, в Омской области новогодняя гирлянда стала причиной трагедии в частном доме.