В Омской области новогодняя гирлянда стала причиной трагедии в частном доме

В Омской области из-за пожара, вызванного неполадками в работе новогодней гирлянды, погибли два ребенка и пожилая женщина, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК.

По данным источника, инцидент произошел в частном домовладении на территории СНТ «Березовая Роща» в поселке Береговой в понедельник, 25 декабря. Пожар начался в 14:25 по местному времени (11:24 по московскому). В доме проживала семья с двухлетними сыновьями и четырехлетней дочерью.

«Во время пожара погибли двое детей 2021 года рождения и их бабушка, матери детей с еще одним ребенком удалось спастись», – говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне, говорится в сообщении, мать погибших детей услышала, как в доме сработал датчик задымления. В комнате, где началось возгорание, стояла новогодняя ель, украшенная гирляндой. Бабушка взяла двух внуков и забежала в комнату, а их мама с дочкой выбежали на улицу. Женщина пыталась самостоятельно потушить огонь, однако сделать это с улицы не получалось – окно в комнату было заперто.

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагического инцидента. Также на место выехал прокурор Советского округа Омска Сергей Картавцев.