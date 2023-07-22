На границе с Россией обнаружили возбудителя бубонной чумы

В Монголии на границе с территорией РФ был обнаружен умерший детеныш сурка. Лабораторные анализы подтвердили наличие патогена бубонной чумы, пишет агентство ТАСС .

Для подтверждения информации были использованы различные методы. Сначала выполнили экспресс-тест, а затем направили анализы в лабораторию. В обоих случаях наличие патогена бубонной чумы подтвердили.

С целью профилактики местных жителей и туристов региона проинформировали о возможном распространении инфекции. Чтобы этого не допустить, людей просят не охотится на сурков и не употреблять мясо животных в пищу. Именно таким способом в первую очередь инфекция поступает в человеческий организм. Сами сурки заражаются от укусов блох.

На данный момент среди граждан РФ случаев заболеванием бубонной чумы нет.