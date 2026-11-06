Собчак устроила тусовку во дворе по случаю своего 45-летия

В четверг, 5 ноября, телеведущая и блогер Ксения Собчак отметила 45-летие, передает StarHit. По этому поводу она опубликовала в личном блоге шутливый ролик.

На кадрах Собчак в розовом наряде позирует на фоне дорогого автомобиля. Рядом — шары с цифрой 45 и бутылка шампанского, которую телеведущая эффектно открыла.

«Настоящая свобода в 45 — это пока евоный спит, устроить тусовку во дворе!», — иронично прокомментировала собственное видео звезда.

Муж именинницы, 51-летний режиссер Константин Богомолов, тоже поделился фотографией Собчак. Он написал длинное признание, в котором перечислил разные стороны ее характера. Среди формулировок — «самая нежная, детская и беззащитная».

Фото: [ соцсети ] 1/3 Фото: [ соцсети ] 2/3 Фото: [ соцсети ] 3/3

Стоит отметить, что год у Собчак выдался насыщенным. В конце августа она примерила неформальный образ: длинный черный парик с короткой челкой, ошейник с шипами и экстремально длинные ногти. В таком виде телеведущая появилась на Китай-городе в Москве, где собралась толпа юных поклонников.

В сентябре телеведущая выпустила резонансное интервью с Оксаной Самойловой. В ней блогерша рассказала о непростых отношениях с Джиганом в браке. Этот разговор вызвал широкий отклик в Сети.

Ранее сообщалось, что муж актрисы Катерины Шпицы оригинально поздравил ее с 41-летием.