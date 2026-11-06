В честь невидимых героев: в Городском округе Пушкинский отдали дань памяти военным разведчикам

Во Дворце спорта «Пушкино» 5 ноября прошла матчевая встреча по боксу «Путь к победе», приуроченная к очередной годовщине Дня военного разведчика. Этот праздник был учрежден указом президента России Владимира Путина в 2006 году.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. По его словам, турнир — это знак уважения к людям, чья служба требует мужества и высокого профессионализма. Красноцветов отметил, что работа военных разведчиков часто остается в тени, но именно их действия нередко определяют исход событий на поле боя и спасают жизни.

Старт турниру дала минута молчания — участники почтили память павших при защите Родины. В состязаниях сошлись сборные команды Вооруженных сил РФ и спортсменов Московской области. На ринг выходили боксеры в возрасте от 19 до 35 лет. Они провели девять поединков в семи весовых категориях — от 55 до 90 кг, а также свыше 90 кг, показав упорство, стойкость и взаимоуважение.

Организаторами мероприятия выступили администрация Городского округа Пушкинский, Спортивная федерация бокса Московской области и муниципальная Федерация бокса. Сильнейшие спортсмены получили награды, собранные в ходе турнира гуманитарные грузы и средства оперативно направили в зону проведения спецоперации ВС РФ.