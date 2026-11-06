В интересах пациентов: поликлиника в Нахабине будет существенно расширена в 2028 году

Пристройка к поликлинике в поселке Нахабино подмосковного Красногорска выполнена уже на 40%, работы идут с опережением графика, открытие нового крыла намечено на 2028 год. Объект возводят в рамках Народной программы «Единой России». Ход строительства проконтролировали депутат Мособлдумы Артур Бадретдинов и заместитель председателя муниципального Совета депутатов Богдан Андриянов.

По словам Бадретдинова, новое крыло, превосходящее по площади основной корпус, рассчитано на 550 посещений за смену. В нем появится возможность разместить новейшее диагностическое оборудование, включая компьютерный томограф.

Андриянов отметил высокую интенсивность работ: на площадке задействовано 38 человек. Сейчас ключевой задачей остается закрытие теплового контура и остекление, чтобы продолжить внутреннюю отделку в зимний период. Параллельно ведется монтаж инженерных систем и электрооборудования.

Как пояснила врач поликлиники Лариса Батищева, расширение критически важно для организации приема пациентов. В новый корпус полностью переедет детское отделение с отдельным входом, кабинетами специалистов и дневным стационаром на восемь коек. В старом здании разместят ревматологическое отделение и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Пропускная способность учреждения вырастет вдвое — до 1080 посещений в смену (550 взрослых и 530 детских). Медицинскую помощь смогут получать свыше 60 тыс. жителей Нахабина и ближайших населенных пунктов, включая деревни Черная и Исаково Истринского округа.