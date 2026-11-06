«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

В беседе с журналистами Super она призналась, что Дибров засыпает ее подарками и вниманием, часто устраивает сюрпризы и неожиданные путешествия. Екатерина отметила, что у нее нет причин для ревности. Она уверена, что телеведущий не найдет такую женщину, как она.

«Пусть попробует найти женщину с таким интеллектом, которая будет так о нем заботиться. Я вообще ничего никогда не прошу, потому что я самостоятельный человек и делаю для себя все, что хочу», — сказала Гусева.

Напомним, Дибров был женат несколько раз. У него пятеро детей от предыдущих браков. В сентябре 2025 года телеведущий официально развелся с 37-летней моделью Полиной Дибровой, которая является матерью троих его младших сыновей.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что поменял отношение к питанию.