«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

Super: возлюбленная 66-летнего Диброва призналась, что ничего не просит у него

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

44-летняя нутрициолог и блогер Екатерина Гусева раскрыла подробности отношений с 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым.

В беседе с журналистами Super она призналась, что Дибров засыпает ее подарками и вниманием, часто устраивает сюрпризы и неожиданные путешествия. Екатерина отметила, что у нее нет причин для ревности. Она уверена, что телеведущий не найдет такую женщину, как она.

«Пусть попробует найти женщину с таким интеллектом, которая будет так о нем заботиться. Я вообще ничего никогда не прошу, потому что я самостоятельный человек и делаю для себя все, что хочу», — сказала Гусева.

Напомним, Дибров был женат несколько раз. У него пятеро детей от предыдущих браков. В сентябре 2025 года телеведущий официально развелся с 37-летней моделью Полиной Дибровой, которая является матерью троих его младших сыновей.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что поменял отношение к питанию.

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