Сказочный сад на сцене: в Зарайске выбрали «Мисс Дюймовочку 2026»

В Зарайске на базе Центра досуга «Победа» прошел открытый фестиваль-конкурс «Мисс Дюймовочка 2026» для воспитанниц детских садов. Событие собрало вместе юных участниц, их родных, педагогов и гостей города, погрузив всех в атмосферу творчества и праздника, сообщил REGIONS.

Зал Центра досуга превратили в сказочный сад — декорации помогли каждой девочке почувствовать себя настоящей героиней. Участницам предстояло пройти несколько этапов: рассказать о себе и своих увлечениях, продемонстрировать сценические образы, станцевать, показать знание любимых книг и проявить себя в рукоделии.

Программа конкурса была выстроена так, чтобы развивать творческие способности, артистизм и уверенность в себе. Каждое задание давало девочкам шанс раскрыть новую грань таланта и получить опыт выступлений перед публикой.

Фото: [ vk.ru/Центр досуга «ПОБЕДА» города Зарайска ]

По результатам всех испытаний жюри назвало победительниц в четырех номинациях. Титул «Мисс Дюймовочка 2026» достался Веронике Екимовой. В номинации «Мисс Грация» победила Елизавета Марушкина, «Мисс Артистичность» — Дарина Хаджиева, а «Мисс Очарование» — Милана Гринькова.

Организаторы подчеркнули: каждая участница получила памятные призы и стала лучшей в своей номинации. Это отражает главную идею конкурса — ценность индивидуальности каждого ребенка.

Отдельную благодарность выразили родителям, педагогам и воспитателям, которые помогали девочкам готовиться к выступлению, поддерживали их и верили в успех. Подобные мероприятия способствуют творческому развитию детей, помогают им обрести уверенность в себе и объединяют семьи городского округа.

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