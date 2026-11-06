Бумажный стаканчик без обычного пластика: зачем ученые создали новое покрытие для горячих напитков

Канадские ученые разработали новое покрытие для одноразовых стаканчиков, которое может уменьшить попадание микропластика и других веществ в горячие напитки, пишет The Independent со ссылкой на исследование специалистов Университета Ватерлоо. В отличие от обычной пленки внутри бумажных стаканов, новое покрытие сделано на растительной основе.

Основным материалом стал ацетат целлюлозы — разновидность биопластика. Его дополнительно укрепили мельчайшими частицами целлюлозы, чтобы покрытие лучше выдерживало высокую температуру и оставалось прочным.

Во время испытаний материал не разрушался после длительного контакта с кипятком, пищевым маслом и рядом химических веществ. Исследователи считают, что это может снизить риск попадания частиц покрытия непосредственно в напиток.

Новое покрытие удалось нанести даже на очень тонкую бумагу без заметной потери защитных свойств. По словам авторов, это позволит использовать меньше материала и потенциально снизить стоимость производства стаканчиков.

Еще одно преимущество — способность материала разлагаться в окружающей среде значительно быстрее, чем традиционные покрытия на основе ископаемого пластика.

При этом точное влияние микропластика на здоровье человека все еще изучается. Поэтому новая технология рассматривается прежде всего как способ уменьшить возможный источник загрязнения, а не как доказанное средство защиты от конкретных заболеваний.