Тарантулы вместо сувениров: необычную контрабанду нашли в аэропорту Лимы

Daily Mail: троих граждан ЕС задержали в Перу за контрабанду 3000 тарантулов

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко/Сгенерировано нейросетью]

Более 3 тыс. тарантулов, их детенышей и яиц обнаружили в багаже трех пассажиров в международном аэропорту Лимы, пишет Daily Mail. По данным перуанской службы охраны лесов и дикой природы SERFOR, путешественники собирались вылететь в Германию, а пауки были спрятаны в контейнерах, обернутых носками.

Среди задержанных оказались двое граждан Германии и один гражданин Польши. Власти считают, что животных собирались незаконно вывезти из страны для коллекционеров, научных исследований или продажи любителям экзотических питомцев.

Часть найденных тарантулов относится к охраняемым видам. Специалисты также заявили, что среди них могут быть виды, которые еще официально не описаны наукой.

Контейнеры были аккуратно подписаны, чтобы различать пауков, собранных в разных регионах Перу. Среди них обнаружили представителей нескольких родов, включая Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna и Avicularia.

По словам экспертов, большинство изъятых тарантулов не представляет серьезной опасности для человека: их укусы обычно сравнивают по последствиям с укусом пчелы или осы.

Троих путешественников задержала полиция. Если следствие подтвердит незаконный вывоз охраняемых видов, им может грозить до семи лет лишения свободы.

иностранная пресса

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