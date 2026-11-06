Иллюзия реальности: почему люди верили в существование морских дев

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Знаменитая «Фиджийская русалка», которую в XIX веке показывали за деньги как доказательство существования морских дев, оказалась мастерски сшитой подделкой. Как пишет Daily Mail, современные технологии позволили ученым заглянуть внутрь мумии: жуткое создание оказалось гибридом из туловища обезьяны и хвоста рыбы, скрепленных между собой.

Экспонат прославил американский шоумен Финеас Тейлор Барнум, который выставлял его как «величайшую диковинку в мире». Существо выглядело совсем не как сказочная красавица: оно было небольшим, высохшим и намеренно пугающим.

Несмотря на внешний вид, тысячи посетителей верили, что перед ними настоящее животное. В то время общество активно обсуждало эволюцию и происхождение человека, поэтому некоторые даже воспринимали «русалку» как возможное промежуточное звено между людьми и морскими существами.

Современные исследования показали, что никакого неизвестного вида не существовало. Экспонат был собран из частей разных животных и относился к популярным в XIX веке ярмарочным мистификациям.

При этом подобных «русалок» делали по-разному. Сканирование другого похожего экземпляра ранее выявило в нем части рыбы, обезьяны и рептилии.

Исследователи считают, что история Фиджийской морской девы интересна прежде всего тем, как легко яркое шоу и научные споры своего времени могли заставить публику поверить в почти невероятное.

иностранная пресса

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