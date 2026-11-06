Стала известна сумма неустойки для Галактионова в случае увольнения из «Локомотива»

«Чемпионат»: Галактионов получит 60 млн руб. в случае увольнения из «Локомотива»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов получит полную сумму неустойки в 60 млн руб. в случае увольнения, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

4 ноября на совете директоров клуба обсуждался вопрос об увольнении Галактионова, но окончательного решения так и не было принято, и, как утверждает инсайдер Иван Карпов, камнем для преткновения стал вопрос об отступных. Так что 6 ноября Галактионов выведет команду на матч РПЛ с «Рубином».

«Локомотив» проводит катастрофический сезон после потери ряда лидеров. Команда уже вылетела из Кубка России, а в РПЛ занимает лишь 14-е место, в зоне стыковых матчей, с 11 очками.

Ранее стало известно, что полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, перешедший в турецкий клуб из «Локомотива», был номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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