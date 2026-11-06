Когда одиночество — не пустота, а ресурс: ученые объяснили, почему некоторые женщины счастливы без партнера
REGIONS: нейробиолог Аин рассказала о влиянии одиночества на мозг женщины
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]
Жизнь без партнера для женщины — не обязательно одиночество в негативном смысле. По мнению нейробиологов, у тех, кому комфортно наедине с собой, мозг функционирует особым образом: он не воспринимает уединение как угрозу и умеет получать удовольствие без внешних стимулов. REGIONS разбирался, что происходит в голове у «счастливых одиночек».
Тишина не включает тревогу
Сканы фМРТ показали: у женщин, осознанно отказавшихся от пары, зоны стресса в моменты уединения остаются спокойными. Пустая квартира не ассоциируется с чем-то негативным. Наоборот, активнее работают участки, связанные с отдыхом и творчеством. Тишина для них — это возможность найти силы для чего-то нового, перезагрузиться.
Удовольствие рождается внутри
Система вознаграждения у большинства настроена на внешние стимулы: комплименты, свидания, сообщения. У «счастливых одиночек» иначе. Их мозг научился получать дофамин от собственных ритуалов — чтения, бега, готовки, работы, поездок в одиночку. Посредник между собой и радостью им не нужен.
Стресс — не обязательный спутник одиночества
Бытует мнение, что одинокие люди живут в постоянном напряжении. Данные говорят обратное. Высокий кортизол чаще фиксируют у тех, кто одинок против воли, или у тех, кто годами живет в несчастливых отношениях. У женщин, выбравших одиночество осознанно, показатели близки к норме. Их мозг не тратит силы на конфликт между «хочу быть одна» и «надо быть с кем-то».
Нейробиолог Тамара Аин подчеркивает: разница не в наличии партнера, а в том, кто принял решение. Систему вознаграждения можно тренировать.
«Мозг по-разному реагирует на одиночество, которое выбрали, и одиночество, которое навязали обстоятельствами. В первом случае уединение работает как восстановление: снижается активность миндалины, центра тревоги, и включаются сети, отвечающие за самоосмысление и творчество. Во втором — мозг месяцами живет в режиме ожидания угрозы, и это бьет по иммунитету и сну. Поэтому вопрос не „одна или не одна“, а „это мой выбор или моя боль“», — отмечает Тамара Аин.
Одиночество как навык
Комфортная жизнь без пары — это навык, а не врожденная черта. Мозг привыкает к тому, что приносит радость. Если удовольствие годами приходило только извне, системе вознаграждения нужно время на перестройку.
«Нейропластичность работает в любую сторону. Если женщина годами получала дофамин только из отношений, мозгу потребуется время, чтобы научиться радоваться собственным ритуалам. Но это вполне реально: регулярные приятные занятия в одиночку буквально перестраивают дофаминовые пути. Через несколько месяцев мозг начинает воспринимать соло-время как награду, а не как наказание», — добавляет Тамара Аин.
Психологи и нейробиологи сходятся: жизнь без партнера перестает пугать, когда в ней появляются свои ритуалы, смыслы и источники удовольствия. Тогда уединение превращается из дефицита в настройку мозга, при которой женщине хорошо с самой собой.
Быть одной и быть одинокой — разные состояния. Первое может быть осознанным, здоровым и даже радостным выбором, и мозг женщины, которой хорошо без пары, работает этому в подтверждение.
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