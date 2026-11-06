В подмосковном Нахабине наполовину завершили строительство корпуса поликлиники

На улице Институтская в поселке Нахабино продолжается строительство нового корпуса поликлиники № 4 ГБУЗ МО «Красногорская больница», строительная готовность достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Пятиэтажный корпус будет рассчитан на 550 посещений в смену, работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Строители ведут работы по кладке стен, устройству внутренних перегородок, подготовительные работы по устройству фасада, монтаж окон и блоков кондиционирования.

Площадь здания составит 7,6 тыс. кв. м, его соединят с существующим теплым переходом на четвертом этаже. Детское отделение полностью переедет в новое здание с отдельным входом.

Медпомощь в обновленной поликлинике смогут получать более 60 тыс. жителей Нахабино и ближайших деревень, включая Черную и Исаково Истринского округа. Пропускная способность поликлиники вырастет вдвое — до 1080 посещений, открыть учреждение планируют в 2028 году.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.