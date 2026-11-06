В интервью для «Экспертного KF» директор музея-заповедника «Казанский Кремль» и член Общественной палаты Татарстана Ильнур Рахимов ответил на вопросы главного редактора интернет-портала KazanFirst Полины Симаковой о том, как сделать Кремль точкой притяжения для местных жителей и при этом сохранить его при растущем турпотоке.

В разговоре зашла речь и о возможном введении входной платы. По мнению Рахимова, такая мысль приходила в голову, наверное, любому руководителю музея-заповедника: дополнительные источники финансирования, не связанные с бюджетом, всегда актуальны.

Однако, как отметил директор, есть общая позиция, которую разделяет и раис Республики Татарстан: Кремль — это сердце Татарстана. Он значим не только для жителей республики, но и для многих соотечественников, которые, возможно, родились в Татарстане, а теперь живут в других регионах.

По словам Рахимова, для республиканских властей и руководства важно, чтобы Кремль оставался доступным. Именно поэтому он открыт круглосуточно и бесплатно. Это своего рода знак уважения к гражданам: у каждого должна быть возможность попасть в Кремль в любое время.

Ранее сообщалось, что в Москве куранты Кремля не будут работать с 6 по 16 ноября.