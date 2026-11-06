Более 2 тыс. единиц спецтехники задействуют для уборки региональных дорог Подмосковья зимой

Предстоящей зимой в работах по уборке снега и обеспечению безопасного движения транспорта и пешеходов на региональных дорогах Подмосковья планируется задействовать более 2,1 тыс. единиц специализированной техники и свыше 2 тыс. дорожных рабочих. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для уборки и обработки проезжей части планируется задействовать порядка 680 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров, а для очистки тротуаров, пешеходных зон и подходов к остановкам — свыше 350 тракторов и минипогрузчиков», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в регионе подготовили более 650 единиц навесного и дополнительного оборудования, включая роторы, щетки и пескоразбрасыватели. Для складирования снега в 27 округах уже определили специализированные площадки.

Зимой в регионе будут уделять внимание своевременной уборке тротуаров, пешеходных переходов и посадочных площадок остановок общественного транспорта. Дорожники также будут круглосуточно мониторить погодные условия и при необходимости проводить превентивную обработку проезжей части противогололедными материалами для предупреждения образования гололедицы. В рамках зимнего содержания специалисты Мосавтодора продолжат устранять дефекты дорожного покрытия.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.