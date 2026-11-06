В Жуковском снесут еще один аварийный дом
Мособлархитектура: аварийный дом снесут в Жуковском
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Жуковском начался демонтаж аварийного жилого дома на ул. Мичурина, 6, двухэтажное здание с деревянными перекрытиями 1950 года постройки находилось в окружении малоэтажной застройки. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь объекта составляла 487 кв. м, его признали аварийным в связи с высокой степенью физического износа строительных конструкций (более 77%). После расселения 12 квартир начался снос строения с последующей расчисткой мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.