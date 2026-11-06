В Жуковском снесут еще один аварийный дом

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Жуковском начался демонтаж аварийного жилого дома на ул. Мичурина, 6, двухэтажное здание с деревянными перекрытиями 1950 года постройки находилось в окружении малоэтажной застройки. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь объекта составляла 487 кв. м, его признали аварийным в связи с высокой степенью физического износа строительных конструкций (более 77%). После расселения 12 квартир начался снос строения с последующей расчисткой мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.