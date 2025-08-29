На Ямале ожидают настолько мощный ветер, что прогнозируют полную остановку отправки паромов

В департаменте транспорта ЯНАО предупредили, что в пятницу, 29 августа, отправка паромов может быть отменена из-за ухудшения погодных условий. Согласно данным синоптиков, ожидается усиление ветра, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

По информации издания, ограничения могут ввести на переправе Салехард — Лабытнанги. В дептрансе призвали жителей внимательно следить за прогнозом погоды. С учетом полученной информации гражданам рекомендуют планировать свои поездки, при необходимости внося коррективы.

«Возможно ограничение в работе паромной переправы, вплоть до полного прекращения движения», — указано в сообщении.

В ведомстве проинформировали о возможности следить за работой паромов в онлайн-режиме. Также работает чат-бот, который отвечает на вопросы пассажиров.

В Обь-Иртышском гидрометцентре проинформировали, что в пятницу, 29 августа, в регионе ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, но погода будет теплой. В некоторых населенных пунктах региона воздух прогреется до 25 градусов. В остальных также будет тепло — от +15 до +20 градусов.

