Синоптик Вильфанд предупредил об экстремальных ливнях и подтоплениях в 12 регионах

Осень в России может принести сильные дожди, которые грозят подтоплениями в 12 регионах, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах выпадет больше осадков, чем в год назад. Об этом сообщает Lenta.ru .

Синоптики прогнозируют, что в начале сентября в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге также пройдут осадки, но их количество не превысит средние многолетние значения.

В Бурятии, Иркутской области, Забайкалье, Туве, на юге Амурской области и севере Якутии ожидаются обильные осадки.

На Дальнем Востоке в сентябре ожидается резкая смена погодных условий: в Приморском крае, на Сахалине и юге Хабаровского края вероятны сильные осадки и значительные колебания температуры. Вильфанд также предупредил о возможных экстремальных осадках на Кубани и Ставрополье.

Ранее Роман Вильфанд сообщил о сохранении летней погоды на начало сентября. Столбики термометров в центральных регионах страны покажут от 22 до 24 градусов тепла, что значительно превышает средние многолетние значения для этого времени года.