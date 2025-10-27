На мелководье реки Томь застряла лодка с туристами

В Кемерово пара туристов оказалась в опасной ситуации во время сплава по реке Томь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу агентства по защите населения и территории Кузбасса.

По информации издания, в понедельник, 27 октября лодка с мужчиной и женщиной застряла на мелководье в районе деревни Береговая Кемеровского муниципального округа. Люди не смогли самостоятельно выбраться и нуждались в срочной помощи. Расстояние от Кемерово до места происшествия по реке составляло более 36 км, что делало ситуацию особенно тревожной.

По данным издания, на место оперативно выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда Кемерово. Дорога до Береговой на автомобиле заняла около часа. Спасателям удалось благополучно эвакуировать обоих туристов на берег. Несмотря на пережитый стресс, пара отказалась от медицинской помощи, сообщив, что чувствует себя нормально.

Ранее альпинистка Пекова заявила, что погибшую на пике Победы Наговицину можно было спасти.