Альпинистка Пекова заявила, что погибшую на пике Победы Наговицину можно было спасти

Российская альпинистка Алина Пекова, за полтора года покорившая все 14 восьмитысячников планеты, поделилась своим мнением о случае с россиянкой Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. В интервью журналистке Надежде Стрелец она высказала предположение, что помощь в этой ситуации была возможна.

Чтобы спасти Наговицину, требовался опытный альпинист, готовый рискнуть своей жизнью, уверена Пекова. Однако никто так и не решился на это.

«Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие», — цитирует Пекову «Лента.ру».

47-летняя Наговицина получила серьёзную травму ноги 12 августа, катаясь с вершины. Несмотря на две масштабные спасательные операции, их не удалось завершить из-за экстремальных погодных условий и сложной технической обстановки подъёма. Наталья Наговицина официально признана пропавшей без вести, и только будущие экспедиции смогут поставить точку в этой истории.

