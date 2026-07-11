Муж Гузеевой опроверг слухи о разводе

Бизнесмен Игорь Бухаров впервые прокомментировал слухи о разводе с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой, которые активно обсуждались в прессе последний год. В беседе с NEWS.ru он категорически опроверг информацию о разрыве, заявив, что они с женой живут вместе уже 28 лет и о расставании речи не идет.

Бухаров объяснил, что их эмоциональные разговоры, которые некоторые ошибочно принимают за ссоры, на самом деле являются частью их коммуникации.

«Мы оба — эмоциональные люди. Дети говорят: "Вы все время ссоритесь". Я возражаю: "Нет, мы просто эмоционально разговариваем"», — отметил Игорь.

По словам предпринимателя, в любом браке важно все проговаривать. Мелкие обиды, которые копятся годами, могут перерасти в большую проблему и привести к разрыву. Бухаров считает, что честный диалог и забота друг о друге — это фундамент крепких отношений.

Бизнесмен признался, что делает все возможное для комфорта супруги, особенно после съемок, когда она сильно устает. Он подчеркнул, что они с Гузеевой не только муж и жена, но и партнеры, которые поддерживают друг друга в любой ситуации.

Ранее актриса Лариса Гузеева опубликовала редкое архивное фото из молодости в шляпе.