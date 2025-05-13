На пятидневные военные сборы отправятся школьники Нижнего Тагила

В конце мая в Нижнем Тагиле состоятся военные сборы, участие в которых примут школьники 10-х классов, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, детальная информация о мероприятии будет опубликована до 15 мая. В настоящее время установлено, что сборы будут проходить на протяжении пяти дней. Специалисты составят распорядок дня, а также проведут расчет часов по обучению. Известно, что в обучении ребят примут участие военнослужащие. Кандидатов выберет военный комиссариат Нижнего Тагила.

По данным издания, на время проведения военных сборов для школьников будут созданы безопасные условия. «Городской дворец молодежи» предоставит необходимый инвентарь и оборудование. Школьники будут получать квалифицированную консультацию и помощь в случае появления вопросов или проблем. По информации издания, сборы запланированы на период с 26 по 30 мая.

Ранее сообщалось, что Кремль утвердил для регионов KPI по обучению участников спецоперации.