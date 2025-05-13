Кремль утвердил для регионов KPI по обучению участников спецоперации

Российским регионам выставлены показатели эффективности по числу участников военной операции, которых они должны провести через свои обучающие программы, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, информацию подтвердили представители «Единой России», региональных администраций и администрации президента. Собеседники рассказали, что для крупных регионов установлены индивидуальные нормы. В среднем показатель по регионам варьируется от 30 до 60 человек в год. Региональному правительству поручено не только предоставить возможность пройти курс обучения, но и решить дальнейший вопрос с трудоустройством выпускников. В приоритете — государственная служба.

Собеседники РБК также прокомментировали цель выставленных Кремлем KPI. По их информации, внутриполитический правительственный блок нуждается в коммуникаторах с участниками спецоперации. Выпускники региональных версий программы «Время героев» могут выполнить данную роль.

«Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему, кто ты такой — ты не воевал, поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение и смогут с ними говорить на равных», — пояснил один из собеседников РБК.

По информации издания, во время закрытых мероприятий представители Кремля неоднократно поднимали вопрос об адаптации граждан, которые находятся в зоне СВО, к мирной жизни в случае завершения конфликта мирным способом. Одна из проблем — не все военнослужащие смогут получать в мирной жизни такой же заработок, как на службе.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан топ-менеджер по делу о хищении миллиардов, выделенных на защиту границы РФ.