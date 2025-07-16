На публичных слушаниях в Сургуте люди потребовали обещанную школу вместо домов

На публичных слушаниях в Сургуте местные жители заявили, что в 2016 году во время оформления сделки по приобретению жилья им обещали построить социальные объекты. По их словам, теперь на месте потенциальной школы и детского сада планируется строительство новых домов, сообщил muksun.fm.

По словам жильцов, строительство школы и детского сада откладывается каждый год. Корреспондент отметил, что в зале не всем участникам встречи удавалось совладать с эмоциями. Горожане требуют, чтобы депутаты ответили на вопрос о строительстве социальных объектов. В свою очередь присутствующие чиновники призывали обращаться к подрядчику. Представитель подрядной компании признался, что не знает, кто обещал строительство школы и сада. По его словам, объекты образования осуществляются исключительно по программе, а компания их лишь выкупает.

«То есть кто-то какие-то откаты получает? Почему-то не будем строить… (речь сургутянки утопает в аплодисментах. — Прим. ред. muksun.fm), то будем строить, то дают им землю, то не дают. Может быть, они сначала достроят? Давайте они сначала достроят, как обещали, а потом будем говорить о земле», — выразила общее негодование жительница микрорайона.

По информации издания, в мероприятии принял участие маленький сын одной из жительниц района. Он задал единственный вопрос: «Куда?» Родители ребенка интересуются, куда их сын будет ходить, если детский сад пока не построен. Депутат местной думы Алексей Кучин проинформировал, что в итоговом протоколе слушаний будут указаны данные о протесте жителей. С документом ознакомят главу города.

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