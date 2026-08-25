Спасатели Подмосковья призвали жителей соблюдать правила безопасности при спуске в погреб

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей Подмосковья соблюдать правила безопасности при спуске в погреб. За летний период в старых подвалах могут скапливаться опасные газы, включая метан.

«Прежде всего, никогда не лезьте в погреб сразу после долгого перерыва. Откройте люк или дверь минимум за несколько часов, чтобы помещение хорошо проветрилось, - рекомендовал первый заместитель начальника ведомства Анатолий Плевако.

По его словам, при первом открытии нельзя включать свет или зажигать свечи: если в погребе скопились газы, от малейшей искры может произойти пожар.

Когда помещение проветрится, следует длинной палкой или метлой «разболтать» воздух, чтобы застоявшийся тяжелый газ поднялся, а его место занял кислород.

«Прежде чем спускаться, обязательно проверьте качество воздуха с помощью зажженной свечи, опустив ее на веревке или в ведерке. Это делается только для краткой проверки — если пламя коптит или гаснет, в погребе нет кислорода, поэтому спускаться категорически запрещено. Если пламя стало красным, значит там скопился угарный газ. Только когда пламя горит ровным голубоватым светом, воздух пригоден для дыхания», - продолжил Плевако.

Он добавил, что при спуске в погреб обязательно нужно попросить кого-то подежурить на поверхности.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение обеспечить безопасность жителей 1 сентября.