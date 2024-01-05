Поездом и вплавь: Сбежавший из Украины мужчина рассказывает о злобе своих соотечественников

Уклонисту от мобилизации из Украины понадобилось 36 часов, чтобы незаконно пересечь государственную границу. Свою историю он рассказал телеканалу France 2 .

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке»», - рассказывает уклонист из Украины

Мужчина боится рассказать, в какой стране сейчас находится. Он поведал, что добираться пришлось разными способами: вплавь через реку Днестр, поездом и пешком. Уверен, что поступил правильно, потому что погибать в зоне СВО из-за интересов власти не хочет.

Корреспондент рассказывает, что ситуация с уклонистами напряженная. С каждым годом сбежавших из Украины становится все больше. Те, кто был задержан пограничниками, платят много денег, чтобы незаконно покинуть Украину. Иногда речь идет о 3500 евро.

Те, у кого нет возможности выехать, остается дома. Сотрудники военкоматов насильно забирают их на СВО. Иногда это похоже на рейдерские захваты. Мужчин призывного возраста просто похищают, скручивая посреди улицы.

Мнение украинского населения относительно принудительной мобилизации разделилось. Так, герой материала признается, что боится возвращаться домой еще из-за местных жителей.

«Украина испытывает жесткую нехватку готовых сражаться мужчин, и на таком фоне общество, похоже, раскололось на два лагеря: тех, кто хочет иметь возможность выбирать, идти в армию или нет, и тех, кто считает необходимым ввести всеобщую воинскую повинность.», - считает специальный корреспондент France 2 на Украине Александра Лэй

Мужчина рассказывает, что ему пишут соотечественники, что убьют его, когда он вернется. Он выражает надежду, что сможет все время СВО просидеть в стране, куда прибыл, чтобы выжить.

Чаще всего уклонисты прячутся в Польше, Молдове и Румынии.

Ранее мы сообщали, что обсуждения закона о мобилизации на Украине проходит эмоционально.