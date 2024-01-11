На ваши данные могут оформить сим-карту: В Хакасии осудили сотрудников сотовой связи

Сотрудников салонов связи из Хакасии оштрафовали решением суда в связи с тем, что они регистрировали номера либо на персональные данные людей, которые об этом даже не знали, либо на вымышленные данные, сообщает newkhakasiya.online .

Все сотрудники признали вину и оказывали активную помощь в расследовании. Было установлено, что всего незаконным способом мошенники оформили 80 сим-карт. Одновременно сотрудники правоохранительных органов завели пять уголовных дел.

Всего к ответственности привлекли пять человек. Они работали в разных офисах конкурирующих операторов мобильной связи. Получив доступ к компьютерной информации, сотрудники нарушили закон РФ, используя персональные данные граждан для собственных целей. Это и стало причиной вмешательства сотрудников полиции Хакасии.

Ранее депутаты обсуждали рациональность запрета пользования мобильными телефонами в школе во время учебного процесса.