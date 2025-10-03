Началась метель: российский курорт заметает снегом

Как сообщили представители курорта в своем телеграм-канале, снежный покров полностью покрыл верхнюю станцию Сектора Е. На опубликованных видеоматериалах отчетливо видно, как мощный ветер создает в воздухе плотную снежную пелену, перераспределяя только что выпавшие осадки.

По данным издания, в Кузбассе установилась характерная для начала октября погода с интенсивными осадками и значительными температурными колебаниями. В областном Гидрометеоцентре проинформировали, что в предстоящие выходные дни регион ожидает сложная погодная обстановка. В ночь на пятницу, 3 октября, столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Будет также наблюдаться усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, мокрый снег и гололедные явления. В субботу, 4 октября, метеорологи прогнозируют ночное похолодание до -1...-6 градусов.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о прогнозе погоды в Москве и Подмосковье в выходные 4–5 октября.