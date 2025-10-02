Заморозки отступят: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные 4–5 октября

Ночные заморозки, ударившие по Подмосковью в конце сентября, отступят в первые выходные октября. В дневные часы воздух прогреется до +16 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, последний день рабочий недели принесет в столицу юго-восточный ветер 5-10 м/с. Ночью возможен небольшой дождь с температурой от 4 до 6 градусов, днем осадков не ожидается, воздух прогреется до +11-13 градусов. В Подмосковье в дневные часы 3 октября и вовсе потеплеет до +14 градусов.

Суббота, 4 октября, будет облачной, но без осадков. Температура ночью в Москве составит от 4 до 6 градусов, по области от 1 до 6 градусов. Днем в столице, по данным синоптика, потеплеет до +14-16 градусов, в Подмосковье — до +11-16 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. В воскресенье в регионе пройдет небольшой дождь, днем в столице будет преимущественно без осадков.

«Температура ночью в Москве составит +6-8 градусов, днем +14-16 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В Московской области температура ночью +3-8 градусов, днем +11-16 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с», — рассказал Ильин.

В понедельник в Подмосковье ожидается туман, местами моросящий дождь. Температура воздуха днем 6 октября составит +11-16 градусов, порывы западного ветра достигнут 2-7 м/с, заключил Ильин.

