«Начинается паника»: Названы правила пользования фейерверками и хлопушками

Ученые Пермского Политеха призывают россиян с осторожностью относиться к фейерверкам, сообщает properm.ru . Желательно отказаться от них в новогодние праздники или хотя бы придерживаться определенных правил безопасности.

Ученые предупреждают, что дешевые фейерверки опасны для человека. В их состав добавляют порох, срок годности которого давно истек. Или же используют отходы пороховых заводов. Такое изделие некачественное и может взорваться еще до его открытия. Таким мнением поделился доктор технических наук Эмиль Ибрагимов.

Ученые призывают отказаться от запуска фейерверка в новогодние праздники. Если же люди решили использовать фейерверки, бенгальские огни или хлопушки, то должны соблюдать определенные правила:

Пустышки из-под фейерверков необходимо сразу выкидывать, а не бросать на улице. Доктор медицинских наук Нина Вишневская предупреждает, что дым вызывает кашель.

Мусор от хлопушек также необходимо собрать и выкинуть. Он не разлагается, как это происходило во времена СССР. Тогда использовали бумагу. Теперь хлопушки наполнены пластиком.

Перед запуском фейерверков важно проверить его на отсутствие трещин и вмятин. Некоторые изделия могут сработать еще до запуска от трения или удара.

«Были случаи, когда во время фейерверка собаки погибали из-за сердечного приступа. Страдают и птицы, многие из них не видят в темноте. Из-за взрывов у них начинается паника, они мечутся, врезаются в здания и серьезно травмируют себя», — пояснила Вишневская.

На юге России фейерверки запретили из-за нахождения регионов вблизи зоны СВО. Граждане, которые нарушат запрет, заплатят штраф.