«Это на 100% наша машина»: Путин пригласил журналистов в салон своего Aurus

Президент России Владимир Путин предложил журналисту Павлу Зарубину и оператору оценить изнутри автомобиль Aurus, в котором он передвигается в течение дня для решения различных вопросов. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

Лидер обратил внимание, что автомобиль собран отечественными специалистами при помощи деталей, произведенными в РФ. Помощь технологических партнеров понадобилась исключительно на стадии консультаций.

«Это на 100% наша машина, наше производство, наша разработка», — отметил президент РФ.

Президент РФ высказал мнение, что Aurus — это удобный автомобиль. Владимир Путин рассказал, что нередко проводит в нем совещания. Лидер отметил, что как раз до интервью в машине во время пути находился губернатор и полпред. Спикеры обсудили текущую ситуацию в регионе и стране.

«В дороге разговариваем, чего же время терять», — рассказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал инцидент 30-летней давности в Петербурге с участием американской делегации.