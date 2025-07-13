«За сутки девять утонули, четверых спасли: Москвичи массово гибнут на водоемах

Фото: [ Знак «Место для купания» на пляже реки Банька в Красногорске/Медиасток.рф ]

В столице установилась аномальная жара, которая уже унесла жизни девяти человек. Четверо из них были спасены, в том числе и один ребёнок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В то же время стоит отметить, что в большинстве ситуаций причиной является человеческий фактор. Это может быть купание в непредназначенном для этого месте, употребление алкоголя или переоценка своих возможностей.

«Спасатели говорят: тонут обычно те, кто умеет плавать. Или считает, что умеет», — приводится в публикации канала.

Напомним, прохлада, как пообещали ранее синоптики, должна прийти в московский регион уже завтра в понедельник, 14 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве за несколько часов субботы, 12 июля, выпала четверть месячной нормы осадков.