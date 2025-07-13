Для удобства жителей Подольска еще на пяти тропинках проложили асфальт

В Подольске в рамках региональной программы «Пешком» благоустроили еще пять народных троп на улице Юбилейная и Пахринском проезде, сообщила администрация округа.

По информации администрации, сотрудники дорожной службы приступили к реализации проекта в середине июня. За две недели специалисты уложили порядка 700 кв. м асфальтобетонного покрытия и установили более 600 бордюрных камней. Асфальтированные дорожки появились на тропах, которые протоптали жители рядом с домами 30а и 36 на Юбилейной улице и домом 8 на Пахринском проезде. Ранее на территории района заасфальтировали пять дорожек, которыми жители пользуются при посещении социальных объектов.

По данным администрации, работы вблизи дома 12б на Ленинградской улице и у дома 1 на Октябрьском проспекте начнутся в ближайшее время. До конца 2025 года специалисты намерены обустроить 28 народных троп. В настоящее время в округе в рамках программы «Пешком» губернатора региона Андрея Воробьева уже появилось 10 комфортабельных троп. Остальные объекты будут благоустроены до конца года.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года порядка 200 домов газифицировали в Подольске.