Стояние на Крымском мосту: у путепровода скопились около 1,5 тыс автомобилей

На Крымском мосту в воскресенье, 13 июля, обстановка очень сложная. У путепровода с самого утра начали скапливаться машины. По состоянию на 15:00 проезда к досмотровым зонам с обеих сторон суммарно ожидают своей очереди порядка 1500 авто.

Как сообщает телеграм-канал «Крымский мост. Оперативная информация», со стороны Тамани желающих проехать на полуостров в два раза больше, чем стремящихся со стороны Керчи попасть на материк.

«В очереди со стороны Тамани находится 985 транспортных средств. Ожидание около трех часов», — приводится в сообщении паблика.

В очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Ожидание около двух часов.