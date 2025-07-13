Увеличилось число обесточенных после шторма жителей Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем телеграм-канале сообщил , что по состоянию на 13 июля без электроснабжения остались 24 тыс. жителей в 18 районах региона. Изначально было известно о 22 тыс. жителях, которые остались без электричества, сообщил «Интерфакс».

Губернатор рассказал, что после шторма жители региона остались без электроэнергии. Специалисты устраняют последствия непогоды. Было принято решение об увеличении количества бригад для аварийно-восстановительных работ. Помощь также окажут сотрудники соседних регионов. Они присоединятся к новгородским коллегам до конца дня. Александр Дронов поблагодарил энергетиков за желание помочь.

«На смене 72 бригады от новгородского филиала "Россети" Северо-Запад. 11 бригад работает от "Новгородоблэнерго". Задействовано 77 единиц техники», — сообщил губернатор Дронов.

По информации губернатора, работы по восстановлению электроэнергии уже показали результат. По состоянию на 12:00 удалось подключить 5 тыс. жителей региона. Свет предстоит вернуть в 485 населенных пунктов, на территории которых проживает 18,9 тыс. жителей. Сотрудники всех служб продолжают работу по устранению последствий сильного шторма.

Ранее сообщалось, что в Венгрии после урагана без света остались 366 тыс. домохозяйств.